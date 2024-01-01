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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لأول مرة| إطلاق خدمات النيابات الجنائية في الإسماعيلية وباقي المحافظات قريبًا

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي النائب العام

عقد النائب العام، لقاءً مع نقيب المحامين، أطلق من خلاله المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية"، التي تقدم النيابة العامة من خلالها -عبر بوابتها الإلكترونية-، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص. 

وأصدرت النيابة العامة بيانا بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة أنه في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.

على أن تكون تلك المرحلة مرحلة تجريبية، تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية. هذا وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.

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لأول مرة| إطلاق خدمات النيابات الجنائية في الإسماعيلية وباقي المحافظات قريبًا

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