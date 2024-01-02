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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطقم رياضي.. نسرين طافش تبهر متابعيها من داخل الأسانسير| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة  نسرين طافش ، جمهورها صورا جديدة لها ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام". 

وخطفت نسرين طافش ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية لوك رياضي جذاب من داخل منزلها مما حازت على إعجابمتابعيها.

وعلقت علي الصورة:" نبدأ السنه بنشاط ". 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 

 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين طافش داخل منزلها رمضان هذا العام فيلم أخى فوق الشجرة كريم عبد العزيز مسار إجباري نادى الرجال السرى

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