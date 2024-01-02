باحثة: الرئيس السيسي لديه أفكار غير مسبوقة بدأ تطبيقها منذ توليه الحكم

قالت غادة جابر، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن دعم كبار السن يعد واحدا من ضمن برامج الحماية المجتمعية التي دشنتها القيادة السياسية خلال الفترة السابقة.

وأضافت “غادة جابر” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، يأتي في إطار حرص الرئيس على الحماية الاجتماعية للشعب.

ونوهت بأن الرئيس السيسي اهتم أيضا بفئات الشباب والمرأة بعدما كانا مهمشين على مدار عقود سابقة، بالإضافة إلى كبار السن.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي لديه أفكار غير مسبوقة، بدأ تطبيقها منذ توليه حكم البلاد، لدعم المواطن والشعب المصري بمختلف فئاته.

