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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين تنشر فيديو من خطوبة ابن شقيقها: أجمل حاجة حصلت في 2024

صدى البلد

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لنجل شقيقها أثناء احتفاله بخطوبته. 

وكتبت الهام شاهين: أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

 

 

وكانت قد قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الحرب في قطاع غزة والهدم والخراب في 2023، كان أمرا مؤلما، ولكن هذا الأمر نراه جميعا في العديد من الدول العربية سواء ليبيا وسوريا وحاليا في السودان، وكل المنطقة العربية تمر بظروف عصيبة وصعبة للغاية، وكل السنوات الماضية تشهد أزمات كبرى. 

إلهام شاهين تتحدث عن 2023 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": "بقالنا فترة كبيرة الحياة مش هادية ومش عارفين نعيش في أمان وسلام، والحاجات دي بتأثر فينا نفسيا والإنسان بيحس إن عنده اكتئاب لما بيشوف مناظر الحروب والدمار قدامنا". 

 

وتابعت إلهام شاهين، أنه لا يوجد أي حدث مهم لمصر إلا وتشارك فيه بقوة، على الأقل برأيها، موضحة: "دي بلدنا ومش هينفع منقولش رأينا فيها، وأي حاجة تخص بلدي أو عروبتي أو الوسط الفني عمري ما هسيبها؛ لأن دي حياتي وانتمائي لبلدي وللعالم العربي والفن اللي هو حياتي كلها". 

الفنانة إلهام شاهين حضرة المواطن محمود شاهين الإعلامي سيد علي إلهام شاهين

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