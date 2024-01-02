وفاة الموسيقار والملحن فتحي خالد ... تفاصيل

إعلنت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية عن وفاة الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وواصدرت الجمعية بيان نعت فيه الراحل ، جاء نصه كالأتي : توفى الى رحمة الله الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية ، ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل ان يتقبله باحسن قبول ويسكنه فسيح جناته" .

وكانت قد إعلن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية في وقت سابق وفاة الشاعر محمد القصاص.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص، عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".