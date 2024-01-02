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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

«تريندز» يواصل رصد أحدث القضايا الساخنة على التليفزيون المصري في العام الجديد

الإعلامية ريهام الشيخ
الإعلامية ريهام الشيخ برنامج "تريندز"

يستعد فريق برنامج  "تريندز" الذي يعرض على التليفزيون المصري ومذيعته الإعلامية ريهام الشيخ لتصوير حلقات أكثر تطورا وجاذبية بمناسبة العام الجديد وتشمل الحلقات قضايا فنية وثقافية تصدرت مؤشرات البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا.


بخطوات ثابتة نحو التميز والنجاح  تخطو الإعلامية ريهام الشيخ التى بدأت مشوارها الإعلامى على عدد من القنوات منها شاشة التليفزيون المصرى الذى قدمت على شاشته برنامج "مستقبلنا"، وعلى قناة otv قدمت برنامج "أرجوك ما تفتيش" الذى أكد ارتباطها بالمشاهدين وأهلها للمشاركة فى تجارب إعلامية أخرى  ناجحة منها برنامج "علشان التانى يحبك"  على إذاعة نجوم اف ام و"ست الستات" و”يحكى أن"، على القناة الأولى المصرية وحاليا برنامج “ترندز” الذى يلتف حوله جمهور التليفزيون المصرى حيث تعرضه القناة الأولى.

ويناقش “ترندز” آخر الأحداث والموضوعات الساخنة على الساحة المصرية والعربية فى الفن والأدب والثقافة, وينفرد بلقاءات خاصة فى مختلف المجالات, ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الترندات الحالية والموضوعات التى تختارها ريهام الشيخ بعناية ومهارة إعلامية فتضفى على البرنامج بريقا وتنوعا يجذب المشاهدين من مختلف الفئات والأعمار.


واحدة من العوامل التي تميز ريهام الشيخ هي معرفتها الواسعة والثقافة المتنوعة حيث تتحدث بطلاقة عن مختلف المواضيع، وتكون قادرة على توصيل المعلومات بطريقة سلسة ومفهومة للجمهور، كما أنها تتمتع بشخصية جذابة وطاقة إيجابية تجعلها محبوبة لدى الجمهور.


استطاعت الإعلامية ريهام الشيخ أن تضع لنفسها مكانة وبصمة على شاشة التليفزيون بمهنيتها العالية والالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل الإعلامي, فهى تعمل بجدية واجتهاد لتقديم محتوى مميز وموثوق يلبي توقعات المشاهدين، وهو ما تحرص عليه منذ بدأت مسيرتها المهنية في عالم الإعلام فأكسبها ذلك ثقة وحب جمهور التليفزيون.


يبدو برنامج “تريندز” أكثر نجاحا يوما بعد يوم حيث تحرص ريهام الشيخ على تطوير مهارتها والتعاون مع فريق البرنامج لتطوير حلقاته بشكل مستمر فحقق شهرة واسعة وتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين الذين يتابعونه.


كما يتميز برنامج “تريندز” بالتنوع فى اللقاءات والفقرات التى يقدمها والمحتوى القيم الذي يطرحه فى حلقاته, فمن بين عشرات البرامج التى تعرضها الشاشات المختلفة, استطاع “تريندز” أن يضئ القناة الأولى ويكتسب احترام النقاد والمشاهدين على حد سواء, خاصة أن مذيعته تجمع بين الموهبة والمهنية والثقافة، وهذا ما يجعلها واحدة من الإعلاميات الناجحات فى جيلها.

الإعلامية ريهام الشيخ برنامج "تريندز"

الإعلامية ريهام الشيخ
الإعلامية ريهام الشيخ
الإعلامية ريهام الشيخ
الإعلامية ريهام الشيخ
تريندز ريهام الشيخ التليفزيون الإعلامية ريهام الشيخ جوجل

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