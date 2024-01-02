الإسماعيلي يكشف خطته حال انتهاء أزمة القيد

أكد حمد إبراهيم إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن هناك خطة من قبل إيهاب جلال المدير الفني من أجل استغلال فترة التوقف المقبلة لمشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية، للاستفادة الكاملة لهذه الفترة المهمة.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نعمل على إقامة معسكر قوي به عدد من المباريات المختلفة، من أجل الاستعداد بشكل جيد للفترة المقبلة خاصًة كأس الرابطة بجانب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف حمد إبراهيم:" أتمني حل أزمة قيد الإسماعيلي حتي نتعاقد مع صفقات جديدة، ولكن خطة إيهاب جلال تختلف عن أى شخص، نحن لا نفكر فى حل أزمة القيد أن نأتي بـ 14 و 15 لاعب كما كان يحدث لأن لدينا لاعبين مميزين وصغار فى السن، نحن نبحث فقط عن التدعيم حال أزمة القيد، وأن يكون هناك تدعيم فى بعض المراكز.

وتابع:" موضوع حل أزمة القيد مش سهل المطلوب أرقام كبيرة للغاية بسبب اللاعبين المحترفين الذي انضموا للنادي من قبل وعلينا السداد من أجل ذلك.