لاعب الأهلي السابق: استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة المنتخب «مفاجأة».. والشحات «منطقي»

علّق رامي ربيع، لاعب الأهلي السابق، على القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا، مبديا رأيه في أبرز الأسماء المستبعدة من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا من قائمة المنتخب.

وقال ربيع، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة المنتخب مفاجأة»، مضيفًا أن «أحمد حجازي لا خلاف عليه، لكن هو من فترة بعيد عن المشاركة بسبب الإصابة».

وأردف قائلًا: «أنا أرى أن محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم هما الأجهز من الناحية الفنية كمدافعين في الدوري المصري، وياسر كان أولى بالتواجد في القائمة من لاعبين آخرين تم ضمهم في خط الدفاع».

وبالنسبة لرأيه في استبعاد حسين الشحات، قال ربيع: «هناك منطق لاستبعاد حسين الشحات والمدرب مجبر لتوفر أكثر من لاعب في نفس المركز، فأرى أن استبعاد الشحات أمر منطقي».

وأشار ربيع إلى أن كلًا من محمد بسام ومحمد عواد كان يجب أن يتواجدا في مركز حراسة المرمى مع محمد الشناوي، مضيفًا أن محمد شريف أيضًا كان يستحق التواجد ومهند لاشين كذلك في ظل المستوى الذي يقدمه مع بيراميدز».