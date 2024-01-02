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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي

صدى البلد

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور المرسى أحمد المرسى، وأعضاء اللجنة.

خلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة على أهمية الارتقاء بالبحث العلمي والباحثين والاهتمام بتطوير البحث العلمي مع مراعاة الجانب الأخلاقي من خلال وضع ضوابط تنظيمية ومنهجية وأخلاقية  للبحث العلمي تتماشي مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية بهدف ضبط آليات إعداد وتنفيذ البحوث ونشر نتائجها بدقة ومصداقية في إطار أخلاقي، الأمر الذي يبرز أهمية تفعيل دور لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إجازة البحوث التي تتفق فقط مع الضوابط الأخلاقية.

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أشار الدكتور طارق على إلى أهمية تفعيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي باعتبارها أحد أهم الركائز لتنفيذ أبحاث علمية تتسم نتائجها بالابتكار والإبداع والمصداقية، من خلال الالتزام الكامل بجميع أخلاقيات البحث العلمي والتي يجب أن يتحلى بها الباحث وأهمها الأمانة والصدق والنزاهة والدقة والحياد والموضوعية واحترام مجهودات الآخرين وملكياتهم الفكرية، والالتزام بالقوانين والأعراف .

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