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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

صدى البلد

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الاستشارية  للسلامة والصحة المهنية، بحضور : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،  الأستاذ أحمد نظمى مدير عام مديرية العمل، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،  وأعضاء اللجنة من :رؤساء المدن ،ومسؤولى قطاعات : الكهرباء، الزراعة،الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان ، التنظيم والإدارة ، التضامن الاجتماعي ، البيئة ، جهاز  مدينة بني سويف الجديدة ، التأمين الصحي ، التأمينات الاجتماعية ، الحماية المدنية ، الغرفة التجارية ، اتحاد نقابات العمال،هيئة التنمية الصناعية،ومسؤولى إدارات السلامة والشؤون القانونية بالمديرية  ومسؤول مستودع البترول

 


ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة آليات  توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال  الالتزام بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية في  المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص،من خلال تفعيل دور اللجنة في هذا الملف ، حيث تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه بشأن  الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت وإجراء الكشف الطبي بالقطاع الحكومي، وبحث  مزيد من  التنسيق  لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشأت ، ومتابعة توافر اشتراطات السلامة بالمعارض الموسمية والتأكد من إجراءات تأمينها ضد  الأخطار،فضلاً عن مناقشة بعض الإجراءات لمواجهة بعض السلوكيات بعض  الشباب فيما يتعلق  باستخدام وسائل لممارسة رياضات ترفيهية مثل  التزلج في الشوارع والطرق، والتي قد تسبب في إصابات أو حوادث

تطرق الاجتماع لاستعراض مهام  اللجنة، والتي تتضمن تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التى اعدها المجلس الاستشارى الأعلى لهذا الغرض ، بجانب التنسيق بين الجهات المعنية فى تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، علاوة على دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة , لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية واقتراح الحلول لمشاكل وصعوبات  التنفيذ .والمشاركة فى وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها ، فضلاً عن إصدار نشرات توعوية  عن أوضاع السلامة والصحة المهنية تتضمن  بيانات عن الإصابات  والخسائر وتقييم برامج وخطط السلامة والصحة المهنية ومدى تحقيق المستهدف منها  فى هذا الشأن .

حيث أكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية  يعد من الملفات التي تأتي في مقدمة أولوبات و أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية،لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود  في هذا المجال،لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية ،والتاكد من التزامها بتوفير كافة اجراءات واشتراطات  الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها ، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهاً بإعداد حصر بكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل  وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية

 

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