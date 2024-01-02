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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

جامعة حلوان تعلن بدء التقدم لبرنامج ماجستير التعليم الدولي.. قنديل: نهدف لتطوير المنظومة ومواكبة العصر بالتعاون مع جامعة ألمانية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تعلن بدء التقدم لبرنامج ماجستير التعليم الدولي
  • رئيس جامعة حلوان :  برنامج ماجستير التعليم الدولي برنامج مشترك مع جامعة المانية
  • نائب رئيس جامعة  حلوان :  التعليم الدولي برانامج يهدف لتطوير المنظومة التعليمية و مواكبة العصر 
     

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير و الدراسات العليا خلال الشهر الجاري و من اهم هذه البرامج، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتا حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن  البرنامج يأتي من  اهتمام الدولة المصرية  " بالتعليم الدولي وتدويل التعليم وأن برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي يعد أحد المنابر المصرية والدولية في هذا الصدد حيث التحق بالبرنامج حتى الآن طلاب من 54 دولة حول العالم أبرزها جمهورية مصر العربية وألمانيا.

و تابع رئيس جامعة حلوان انه يستهدف  البرنامج العاملين بوزارات التعليم (قبل الجامعي والجامعي) والمنظمات غير الحكومية خاصة هؤلاء الذين يشغلون أو الراغبون في شغل مناصب قيادية في نظام التعليم وأولئك الذين يهدفون إلى شغل مناصب قيادية رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء العالم.
 

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب  نائب رئيس  جامعة حلوان للدراسات العليا  انه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

و تابع  الدكتور عماد ابو الدهب ان الفئات المستهدفة من البرنامج  تضم القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي إحدى الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.
 

و كشفت ادارة جامعة حلوان للدراسات العليا  انه  بد التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 و من المقرر ان تنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024، وتمتد مدة التقديم للطلاب الممولين ذاتيا" بعد التواصل مع إدارة البرنامج.

و تابعت ادارة البرنامج  انه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير ادارة التعليم الدولي الحصول علي المزيد من المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبرنامج : http://www.inema-master.com

و يمكن لراغبي الالتحاق التواصل مع ادارة البرنامج عبر البريد الالكتروني : [email protected]

كما كشفت الجامعة انه  تقدم  الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)  عدد من المنح للمتقدمين لبرنامج ماجستير التعليم الدولي  ضمن منح الدراسات العليا المتعلقة بالتنمية EPOs.

و كشفت الجامعة انه  أنه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها” لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.
وعرضت د. مها أبو حطب مدير البرنامج بجامعة حلوان نظام البرنامج حيث يتكون البرنامج من 4 فصول دراسية حضورية وفصل أو فصلين دراسيين عن بعد حسب النظام الذي يلتحق به الدارس.

يمكن البرنامج الملتحقين به من استكمال الدرجة العلمية في عدد أربع إلى ست فصول دراسية حيث يتيح المسار السريع للطلاب إكمال البرنامج بخلال أربعة فصول دراسية.

بينما يتيح المسار التقليدي الانتهاء منه في ستة فصول دراسية يتبعها اعداد ومناقشة الرسالة العلمية.

تطوير المنظومة التعليمية رئيس جامعة حلوان ماجستير التعليم الدولي Jobs Education منظومة التعليم

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