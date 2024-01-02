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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

عوامل تزيد من مخاطر
عوامل تزيد من مخاطر الولادة المبكرة لدى الحامل

تتضمَّن مضاعفات الولادة المبكرة أو كما تعرف بالمَخاض المبكر وَضْع رضيع مبتسر، مما يُشَكِّل ذلك عددًا من المخاوف الصحية على الطفل، كانخفاض الوزن عند الولادة، وصعوبات التنفُّس، والأعضاء غير المُكتمِلة النمو، ومشاكل الإبصار.

 

عوامل تزيد من مخاطر الولادة المبكرة لدى الحامل

 

 يتعرَّضُ الأطفال المولدين مبكرا او المبتسرون أيضًا لمخاطر الإصابة بالشلل الدماغي، وصعوبات التعلُّم والمشاكل السُّلوكية بصورة أكبر، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويُمكن أن تحدث الولادة المبكرة او المخاض المُبكِّر لأي سبِّب، ولكن هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر حدوث الولادة المُبكِّرة، وتتضمَّن ما يلي :

_ حدوث مخاض مُبكِّر سابقًا أو ولادة جنين مبتسر، خاصة في آخر حمل أو في أكثر من حمل سابق.

_ الحمل بتوائم ثنائية أو ثلاثية أو توائم مُتعدِّدة.

_قِصَر عنق الرحم.

_ مشاكل الرحم والمشيمة.

 

عوامل تزيد من مخاطر الولادة المبكرة لدى الحامل

 

_تدخين السجائر أو تناوُل الأدوية غير المشروعة.

_ عدوى محدَّدة، خاصة عدوى السائل السَّلَوِي الذي يحيط بالجنين والجزء السُّفلي للجهاز التناسُلي.

_ بعض الحالات المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسُّكري وأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب.

_ التعرض للتوتُّر الشديد.

_ زيادة السائل السَّلَوِي (الاستسقاء السلوي).

_النزيف المهبلي أثناء الحمل.

_وجود عيب خِلْقي للجنين.

_ فاصل أقل من 12 شهرًا، أو أكثر من 59 شهرًا، بين حمل وآخر.

_ عمر الأم، صغيرة السن أو كبيرة السن.

_ النساء ذات البشرة السمراء اكثر عرضة للولادة المبكرة من البيض.

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