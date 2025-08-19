مدبولي: الاقتصاد المصري أولوية أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أصبح يحظى بأهمية متزايدة لدى مجتمع الأعمال الياباني، مشيراً إلى أن هناك اهتمامًا متناميًا من الشركات اليابانية بضخ استثمارات جديدة في عدة قطاعات حيوية داخل مصر.

تعزيز التعاون الثقافي والآثري عبر استضافة المعارض التاريخية المصرية في اليابان

وأوضح مدبولي، خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المرحلة الحالية تشهد تطوراً ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، ما يعزز من ثقة المستثمرين، خاصة اليابانيين، ويؤكد فرص الشراكة الاستراتيجية في مجالات مثل الصناعة والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين.

كما رحب رئيس الوزراء بمواصلة التعاون بين مصر واليابان في مجالات الثقافة والآثار، مشيداً بتنظيم عدد من المعارض الأثرية المصرية في اليابان، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجال السياحي والثقافي.

