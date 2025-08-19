مدبولي من طوكيو: مصر ترحب بالاستثمارات اليابانية وتدعو لإنشاء منطقة صناعية متخصصة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب مصر باستثمارات الشركات اليابانية، داعياً إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة في مصر تضم تكتلات صناعية حيوية، خاصة في مجال صناعة السيارات، بما يدعم خطط الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

- دعوة لتوسيع الاستثمارات اليابانية في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من تطور ملموس

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، المنعقد في العاصمة طوكيو، حيث شدد مدبولي على أهمية دعم التكتلات الصناعية كأداة فعالة لدفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز فرص التصدير ورفع معدلات التشغيل.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين اليابانيين، مدعومة بتطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري، وسياسات اقتصادية مرنة تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل الجهود الحكومية الحثيثة لتطوير البنية التحتية وتيسير بيئة الأعمال.