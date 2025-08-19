مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بعد انقطاع دام خمس سنوات، يُعد فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى المشاركة المصرية واليابانية الواسعة في هذا الحدث تعكس الاهتمام المشترك بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

وأكد مدبولي، خلال كلمته في الاجتماع، أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية كبيرة، شملت تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، لا سيّما في ظل الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن مصر أنفقت نحو 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية على مشروعات البنية التحتية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتيسير أعمال الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التطوير الشامل خلق فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر واليابان، خاصة في مجالات التصنيع والطاقة والنقل والتعليم، داعيًا الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.