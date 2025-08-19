قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: مشروع لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لـ2000 أسرة ريفية بالمنيا

نائبة وزيرة التضامن
نائبة وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا"، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من حكومة النرويج.

واستعرض الاجتماع  الموقف التنفيذي للمشروع وما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة، حيث يركز المشروع على دعم صغار المزارعين والمرأة الريفية عبر ممارسات الزراعة الذكية وتوفير مشروعات متناهية الصغر تعزز الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة المنيا.

وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أوجه التعاون مع الفاو في تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشددة على اهتمام الوزارة بدعم صغار المزارعين باعتبار الزراعة قاطرة التنمية المستدامة، وذلك فى إطار جهود الوزارة وتدخلاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية خاصة أن المشروع يهتم بدعم صغار المزارعين وبالمرأة الريفية وإتباع طرق الزراعة الذكية لتحقيق انتاجية أعلى، فضلا عن تمكينها اقتصاديا بمشروعات متناهية الصغر تحقق لها الاستدامة اقتصاديا من مستفيدي تكافل وكرامة فى محافظة المنيا.

وأكدت صاروفيم على دور المدارس الحقلية للمزارعين فى تنمية مهارات وقدرات صغار المزارعين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتحسين الإنتاجية مع أهمية البناء على ما تحقق من نجاح واستثماره فى التوسع فيها لتعظيم مردودها الاجتماعي والاقتصادي، وتبني ممارسات زراعية جيدة خاصة أنها تعد نموذجا فى الوصول لذوي الإعاقة، حيث تستعين بمترجمى لغة الإشارة.

وأوضحت صاروفيم أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية التي تضم خبرات متنوعة ومؤثرة، من تذليل أي معوقات، والاستفادة من الخبرات القائمة والتقييم لنتائج العمل المرحلية فى المراحل القادمة ، بما يكفل تحقيق أفضل النتائج .

ومن جانبها، أعربت كيرستي ليندو القائم بعمل ممثل  مكتب الفاو في مصر عن سعادتها بالتعاون في مشروع يستهدف تعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الفاو وخبرة المنظمة في هذا المجال، إضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن في ملفات تكافل وكرامة وحياة كريمة، مؤكدة تطلعها لزيارة المنيا لمتابعة نتائج المشروع على أرض الواقع.

وأوضحت القائم بعمل ممثل  مكتب الفاو في مصر أن المشروع أولى اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة الريفية من خلال تنمية مهاراتها وتقديم التسهيلات التي تدعم مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل المشروع في 10 قرى بمحافظة المنيا، وتمكن حتى الآن من تنفيذ 50 مدرسة حقلية استفاد منها أكثر من 1250 مزارعاً ومزارعة من المستفيدين ببرامج "تكافل وكرامة"، وقد حصلوا على حزمة تدريبات لصقل المهارات المتعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام أساليب التحليل البيئي الزراعي،كما يقوم المشروع بتزويد المستفيدين بحزمة من مستلزمات الانتاج لزيادة درجة تبني الممارسات الزراعية الجيدة واكتساب خبرات متقدمة في الممارسات الزراعية الحديثة.

كما ساهم المشروع في رفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، والتغذية السليمة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتمكين ذوي الإعاقة، حيث تم إنشاء مدرسة ريادة أعمال زراعية لإنتاج شتلات قصب السكر لمجموعة من الصم و البكم و يتم استخدام لغة الإشارة لتيسير التدريب الفني للمدرسة الحقلية.

وشدد اللقاء على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم أنشطة المشروع، مع بحث سبل التعاون مع مبادرة "أزرع" التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لـ2000 أسرة ريفية من الأسر الأكثر فقراً في المنيا، عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: الزراعة الذكية مناخياً، ريادة الأعمال و التي يتم خلالها دعم المشروعات متناهية الصغر للمزارعين وربطها بسلاسل القيمة بما يضمن استدامة النتائج، و كذلك محوري النوع الاجتماعي، إضافة الي التغذية الصحية. 
    
ويهدف المشروع  إلى الخروج بعدد من النتائج من تعزيز الدخل والمشروعات متناهية الصغر وتنفيذ  عدد 550 من المشروعات  مدرة للدخل متناهى الصغر وتحسين انتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية.

حضر الاجتماع السيدة جاكلين بينات القائم بعمل ممثل  مكتب الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو في مصرللبرامج والسيدة شيستي ليندو مديرة شؤون التنمية والتعاون التجاري بسفارة مملكة النرويج بالقاهرة، السيد محمد امين مساعد مديره شئون التنمية والتعاون التجارى بسفاره مملكه النرويج بالقاهره ، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والأستاذ عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتوره نجاح التلاوى مقرر المجلس القومى للمراه بمحافظة المنيا والأستاذة كريستين نبيل استشارى برامج ومشروعات ومبادرات بمكتب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نهى صدقى مدير عام الاعلام ، والدكتور عماد إسماعيل منسق المشروع، والأستاذة مروة علي كامل أخصائية التقييم و المتابعة بالمشروع.

التضامن الاجتماعي التضامن المنيا

