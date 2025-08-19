إجراء عاجل من التعليم لتحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة إتخذت إجراءا عاجلا لتحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية.

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة قامت بالتوقيع مع شركة يابانية لتنفيذ منهج جديد للرياضيات يتوافق مع المعايير اليابانية، بما يسهم في تحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تتيح على موقعها نسخة إلكترونية من كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين

تفاصيل كتاب مادة الرياضيات “المطور” للصف الأول الابتدائي

‎وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي :

تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية

يهتم بتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني

يتماشى مع ما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

رابط تحميل المناهج المطورة المقررة في العام الدراسي الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كتب مجانية مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية

وجدير بالذكر أن جميع المناهج المطورة جاءت بهدف التيسيير على السادة المعلمين والسادة أولياء الأمور وجميع الطلاب، واستماعا لصوت الميدان، كما تطلق الوزارة هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها وتيسييرا على جميع أبنائنا وبناتنا كتبا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وفي إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ترتكز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

