أثارت محادثة روبوتات مخاوف أمنية، بعد أن روجت لتجند الشباب بالمنظمات الإرهابية.

ووقعت هذه الحادثة المريبة عبر منصة Character.ai وهي عبارة عن منصة سريعة النمو تضم الآلاف من شخصيات الذكاء الاصطناعي (AI) التي يمكن للمستخدمين الدردشة معها.

ويصف أحد هؤلاء، الملقب بـ "أبو محمد العدنة"، نفسه بأنه أحد كبار قادة داعش، وأعرب عن "التفاني التام والإخلاص" للجماعة عندما تحدث إلى خبير الإرهاب جوناثان هول كيه سي لصحيفة التلغراف.

وكتب هول: "بعد محاولته تجنيدي، لم يبخل "الأدنى" في تمجيد تنظيم الدولة، وأعرب له عن "إخلاصه وإخلاصه الكاملين"، والذي قال إنه على استعداد للتضحية بحياته (الافتراضية) من أجله".

وأضاف "وأخص الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2020 على القوات الأمريكية بإشادة خاصة".

يمكن لأي مستخدم تسجيل الدخول إلى Character.ai وإنشاء شخصية AI، حيث يظهر زر كبير يسمى "إنشاء" على الجانب الأيسر من الموقع خيار "إنشاء شخصية" عن طريق ملء الملف الشخصي.