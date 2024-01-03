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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 أعمال من فعلها رأى تيسير فى كل أموره من حيث لا يحتسب

صدى البلد

كل الطاعات تبدأ بذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على قراءة القرآن، والسنن والصدقات، فكلما داوم الانسان على هذا اقترب من الله سبحانه وتعالى، فمن علامات رضا الله تعالى عن العبد، أن يوفقه لطاعته، فنبي الله موسى عليه السلام عندما طلب الدعاء من نبي الله الخضر قال له: يسر الله لك طاعته، ودعاء النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، فمن يفعل الخيرات يجني ثمارها في الدنيا والآخرة، ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى هي ما دام عليه صاحبه وإن قل، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه.

5 أعمال من فعلهم جنى ثمارهم دنيا وأخرة 

1- الصلاة على وقتها 

2- الصدقة 

3-  بر الوالدين 

4- كثرة ذكر الله عز وجل ينقي الروح 

5-قضاء حوائج الناس ومساعدتهم 

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8 أمور لو فعلها الإنسان كل يوم رزقه الله من حيث لا يحتسب

1 - الصلاة في وقتها، الصلاة هي صلتك بالله ، وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

2 - صلاة الضحى ، معادها من بعد شروق الشمس بـ تلت ساعة لحد قبل الظهر بـ تلت ساعة ، ثوابها 360 صدقة.

3 - اذكار الصباح والمساء والنوم ، حفظ من الله من اي شر او حسد او سحر او وساوس أو مصائب.

4 -الصدقة ، الصدقة دي سحر لو عندك حد تعبان أو مشكلة اخرج صدقة وهتستغرب من اللي هيحصل ، وهي سبب من أسباب كثره الخير والرزق.

5 - ورد الذكر وخصوصا الحوقلة والصلاة على النبي و الاستغفار ، كل ذكر مش اقل من 200 مرة .

6 - سورة البقرة ، فيها البركة وحفظ للإنسان من الاسحار والوساوس وتبطل اي سحر او عمل واذى

7 - ورد القرآن ، ولو صفحتين بس، واتعود انك تبدأ بيه يومك عشان يكون فيه بركة ، القران ده صحبك اللي هيستناك ف القبر وينوره ومش هيسيبك يوم القيامة إلا لما يشفعلك ويدخلك الجنة .

8-  قيام الليل ، هيغير حياتك وتجد نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل أنك توصله في يوم من الأيام ، دعواته بتحقق المعجزات .

الصلاة على وقتها الصدقة بر الوالدين قضاء حوائج الناس ومساعدتهم صلاة الضحى اذكار الصباح والمساء والنوم اذكار الصباح والمساء ورد الذكر الحوقلة الصلاة على النبي الاستغفار سورة البقرة قيام الليل

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