وزير النقل يكشف نسب الخصم في تذاكر المترو لـ اشتراكات الطلاب وكبار السن

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما بمراحله على جميع الخطوط وصلت نسبة الخصم لـ 61 % .



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.



وأكد الفريق، أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.



وأشار إلى أنه تم تطبيق زيادة بقيمة 2 جنيه على أسعار تذاكر المسافات القصيرة فقط على جميع الخطوط في حين لا توجد أي زيادات في باقي التذاكر.



وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ديونا على وزارة النقل لوزارة البترول بقيمة 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الديون من استهلاك السنوات الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 35 مليار جنيه ديون أزالتهم وزارة المالية و35 مليار جنيه ديون تم إزالتهم من قبل البنك المركزي من على وزارة النقل.



وأوضح أن هناك 3 ملايين راكب يوميا يستخدمون مترو الأنفاق، موضحا أنه كان لابد من تحريك سعر التذكرة مترو الأنفاق لزيادة رواتب وأجور العاملين.



وأشار الوزير، إلى أنه كان لابد زيادة 2 جنيه في كل مرحلة ولكن هذا لم يحدث، مبينا أن تذكرة لمنطقة واحد 9 محطات أصبحت بـ 6 جنيهات، لافتا إلى أنه تم استحداث تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بمترو الانفاق بـ 15 جنيها.



ولفت إلى أن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب، مضيفا أن الاشتراك السنوي لخطين بمترو الأنفاق ستحصل على خصم 71%.



وتابع الوزير، أن هناك خصما في تذكرة المترو لمصابي وأسر الشهداء يصل من 75 - 77%، مشددا على أن مترو الأنفاق أصبح يضاهي الوسائل العالمية وأصبحت نظيفة ومطورة.