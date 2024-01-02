عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يكشف نسب الخصم في تذاكر المترو لـ اشتراكات الطلاب وكبار السن

مترو الانفاق
مترو الانفاق

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما بمراحله على جميع الخطوط وصلت نسبة الخصم لـ 61 % .


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.


وأكد الفريق، أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.


وأشار إلى أنه تم تطبيق زيادة بقيمة 2 جنيه على أسعار تذاكر المسافات القصيرة فقط على جميع الخطوط في حين لا توجد أي زيادات في باقي التذاكر.


وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.

 

وزير النقل يعلن مفاجأة عن أسعار تذاكر المترو: خصم 71% في هذه الحالة

 

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ديونا على وزارة النقل لوزارة البترول بقيمة 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الديون من استهلاك السنوات الماضية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 35 مليار جنيه ديون أزالتهم وزارة المالية و35 مليار جنيه ديون تم إزالتهم من قبل البنك المركزي من على وزارة النقل.

 


وأوضح أن هناك 3 ملايين راكب يوميا يستخدمون مترو الأنفاق،  موضحا أنه كان لابد من تحريك سعر التذكرة مترو الأنفاق لزيادة رواتب وأجور العاملين.


وأشار الوزير، إلى أنه كان لابد زيادة 2 جنيه في كل مرحلة ولكن هذا لم يحدث، مبينا أن تذكرة لمنطقة واحد 9 محطات أصبحت بـ 6 جنيهات، لافتا إلى أنه تم استحداث تذكرة جديدة  لما يزيد عن 23 محطة بمترو الانفاق بـ 15 جنيها.


ولفت  إلى أن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب، مضيفا أن الاشتراك السنوي لخطين بمترو الأنفاق ستحصل على خصم 71%.


وتابع الوزير، أن هناك خصما في تذكرة المترو لمصابي وأسر الشهداء يصل من 75 - 77%، مشددا على أن مترو الأنفاق أصبح يضاهي الوسائل العالمية وأصبحت نظيفة ومطورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

ترشيحاتنا

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ