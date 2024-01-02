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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يعلن مفاجأة عن أسعار تذاكر المترو: خصم 71% في هذه الحالة

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك ديونا على وزارة النقل لوزارة البترول بقيمة 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذه الديون من استهلاك السنوات الماضية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 35 مليار جنيه ديون أزالتهم وزارة المالية و35 مليار جنيه ديون تم إزالتهم من قبل البنك المركزي من على وزارة النقل.


وأوضح أن هناك 3 ملايين راكب يوميا يستخدمون مترو الأنفاق،  موضحا أنه كان لابد من تحريك سعر التذكرة مترو الأنفاق لزيادة رواتب وأجور العاملين.


وأشار الوزير، إلى أنه كان لابد زيادة 2 جنيه في كل مرحلة ولكن هذا لم يحدث، مبينا أن تذكرة لمنطقة واحد 9 محطات أصبحت بـ 6 جنيهات، لافتا إلى أنه تم استحداث تذكرة جديدة  لما يزيد عن 23 محطة بمترو الانفاق بـ 15 جنيها.


ولفت  إلى أن اشتراكات المترو توفر نصف قيمة تذكرة الركوب، مضيفا أن الاشتراك السنوي لخطين بمترو الأنفاق ستحصل عل خصم 71%.


وتابع الوزير، أن هناك خصما في تذكرة المترو لمصابي وأسر الشهداء يصل من 75 - 77%، مشددا على أن مترو الأنفاق أصبح يضاهي الوسائل العالمية وأصبحت نظيفة ومطورة.
 

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