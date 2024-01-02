5000 جندي إسرائيلي بين جرحى وقـ.ـتلى ومرضى نفسيين بحرب غزة.. فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتـلال سحب 5 ألوية بشكل كامل من قطاع غـزة، مؤكداً أن هذا الأمر أصبح يشكل مشكلة إقتصادية كبيرة على جيش الاحتلال.

أيمن الرقب:جيش الاحتلال يحاول تخفيف ضحاياه في قطاع غزة

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سوف يستمر القتال في خان يونس بشكل أكثر شراسة خلال الـ 15 يوماً القادمة، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يحاول تخفيف عدد ضحاياه في قطاع غزة.

وأشار أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى، أن هناك أكثر من 5000 جندي إسرائيلي بين جرحى وقتلى ومرضى نفسيين في الحرب على قطاع غزة.