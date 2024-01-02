ضبط 17 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مخزن بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، 17 طن من الملح الخشن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، في مخزن غير مرخص بقرية العتامنة مركز منفلوط.

ترأس الحملة، المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط ومحمد صلاح قدري مدير إدارة التموين بمركز منفلوط.

وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بلغت كمية الملح المضبوطة 17 طنًا، وكان الملح مخصصًا للأغراض الصناعية، وتم إعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح خاصة بعلامات تجارية شهيرة بقصد الغش والتدليس.

وقامت مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.