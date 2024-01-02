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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جردها من ملابسها.. إحالة سائق للجنايات اختطف ربة منزل بالوادي الجديد

محكمة
محكمة

أحال المستشار محمد عبد الموجود المحامي العام لنيايات الوادي الجديد، سائق إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختطاف سيدة بالتحايل واستدراجها إلى منطقة صحراوية والتعدي عليها بمدينة الخارجة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " محمد . م . م " 51 عاما تهمة اختطاف المجني عليها " أ. ع . م " بان قام باستدراجها بالسيارة الأجرة قيادته لتوصيلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية إلا انه توجه بها إلى منطقة صحراوية وقام بالتعدي عليها، بعد أن حسر عنها ملابسها عنوة مهددا أياها بسلاح ابيض كان بحوزته وتعدى عليها بالضرب وتمكن من شل مقاومتها حتى تمكن من مقصده .

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء خروجها من إحدى الجمعيات الخيرية أبصرت المتهم مستقلا سيارة أجرة بمفرده وقام بالنداء عليها لتوصيلها إلى جمعية خيرية أخرى لمساعدتها ماديا فاستقلت معه السيارة قيادته وتوجه بها إلى منطقة صحراوية بعيدا عن أعين المارة وتوقف بها وأشهر سلاحا ابيض كان بحوزته وطلب منها التجرد من ملابسها وتعدى عليها بالضرب وقام بمواقعتها كرها عنها.

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وتوصلت تحريات الرائد محمد عادل بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة إلى صحة أقوال المجني عليها بان المتهم قام باختطافها داخل سيارة أجرة قيادته والسير بها إلى منطقة صحراوية بطريق مطار الخارجة وتعدى عليها بعد أن حسر عنها ملابسها تحت تهديد السلاح .

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