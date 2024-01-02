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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بلوحة كهرباء أسانسير في أسيوط

حريق لوحة كهرباء
حريق لوحة كهرباء اسانسير بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في أسيوط من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الثلاثاء، في لوحة كهربا أسانسير، بعقار بمنطقة تقسيم الحقوقين، بحي شرق محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أسانسير بمنطقة تقسيم الحقوقين بحي شرق.

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انتقل على الفور لموقع البلاغ ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بلوحة كهرباء اسانسير وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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