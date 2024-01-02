إبراهيم عيسى: اغتيال العاروري يؤكد قدرة إسرائيل على الوصول لقيادات حماس

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على اغتيال إسرائيل للعاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان اليوم، مشددًا على أن هذه الضربة متقنة محكمة عبر سلاح ذكي قوي ضمن آلة الحرب التي تستخدمها إسرائيلية في وحشيتها وجرائم الحرب التي ترتكبها، مؤكدًا أن ما تتعرض له غزة هو متعمد في وحشيته وعن قصد.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عملية اغتيال قيادي حماس يؤكد أن إسرائيل تقتل بدون أي رادع من القانون وتؤكد أن فكرة قدرة إسرائيل على الوصول لقيادات حماس وقتلهم.

إسرائيل لديها قدرة على قتل يحيى السنوار بطائرة مسيرة

وأوضح أن إسرائيل لديها قدرة على قتل يحيى السنوار بطائرة مسيرة يتم التحكم فيها عن بعد، مؤكدًا أن إسرائيل قادرة على قتل يحيى السنوار طالما موجود على الأرض، مؤكدا أن الهدف من ما يحدث في غزة الآن هو التدمير والخراب.