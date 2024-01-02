الجمعة .. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بأبو النمرس| تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بمناطق : "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة" وذلك لمدة ١٠ساعات ، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤.

أرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبوالنمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.