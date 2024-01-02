أمانة حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية تطلق حملة "شتاء دافئ"

اطلق حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية مبادرة "شتاء دافئ" التي تستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وغير القادرين، للتخفيف عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير البطاطين لهم.



وقال أمين الحزب بالإسكندرية النائب رزق راغب ضيف الله، -في بيان اليوم الثلاثاء- إن المبادرة التي ينتهجها الحزب مع بداية فصل الشتاء من كل عام شملت جميع أقسام المحافظة لتحقيق أكبر استفادة لأكثر عدد ممكن من المواطنين، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن".



وأضاف أن الحزب يضع شعار "المواطن أولا" إيمانًا بدور المواطن المصري في تحقيق التنمية والاستقرار، بعدما برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتي البقاء والبناء التي خاضتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار ضيف الله إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن وفى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



بدوره، قال أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية النائب خالد شلبي، إن المبادرة شملت توزيع نحو 5 آلاف بطانية على مختلف أقسام المحافظة، مشيدًا بدور شباب الحزب في المحافظة أثناء عملية التخزين والتوزيع حتى داخل المنازل، تخفيفًا عن المواطنين، لكي تحقق المبادرة أهدافها بالوصول إلى كافة أقسام المحافظة، ووحداتها الحزبية.



وبدأت المُبادرة بالقرى الأكثر احتياجًا غرب الإسكندرية بالتنسيق مع أمانات الأقسام، وتنظيم أمانة الشباب برئاسة كريم حسن أمين شباب المحافظة.