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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهرب من سؤال حول استشهاد قادة حماس في لبنان

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

تجنب المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري سؤال أحد الصحفيين حول استشهاد القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري في غارة إسرائيلية مزعومة في بيروت امس الثلاثاء، وقال هاجاري، ردًا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي: “نحن نركز على القتـ ـال ضد حماس”.   

وأضاف بحسب ما نشرته صحيفة CNN الامريكية: “الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية عالية جدًا في جميع المجالات، دفاعًا وهجومًا.. وقال هاجاري: “نحن على استعداد تام لأي سيناريو”.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت حماس أمس الثلاثاء أن العاروري – أحد كبار مسئوليها – استشهد في هجوم في جنوب بيروت ألقت باللوم فيه على “غارة جوية صهيونية غادرة”.. وكان العاروري زعيمًا سياسيًا وعسكريًا فلسطينيًا بارزًا تعتبره إسرائيل أحد المؤسسين الرئيسيين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الضفة الغربية المُحتلة. 

“نحن نركز على الحرب ضد حماس.. وقال “هاجاري” عندما سُئل عمّا تعرفه إسرائيل عن طبيعة “الأسلحة التي تمتلكها حماس في لبنان: هناك نشاط إرهابي لحماس في ساحات مختلفة”. 

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