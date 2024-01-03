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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميدان لعامل النظافة بشرم الشيخ تقديرا لدوره.. تفاصيل

لقاء عمال النظافة
لقاء عمال النظافة

 

أعلن اللواء خالد فودة عن إنشاء ميدان وتمثال لعامل النظافة في مدينة شرم الشيخ تقديرا لدورة في نظافة المدينة والحفاظ علي البيئة .


محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بشرم الشيخ علي مأدبة عشاء ويكرمهم بمكافات مالية
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع  عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ وتناول العشاء معهم في المأدبة التي اعدت لهم

وأثنى محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء علي مجهودات رؤساء القطاعات وعمال النظافة للحفاظ علي جمال ونظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق المشرف الذي يشيد به جميع الزائرين للمدينة من مختلف الجنسيات من جميع دول العالم.

وأضاف المحافظ أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم أحداث ومؤتمرات عالمية يفرض ضرورة تقديم خدمات النظافة والتجميل الدائم مميزة تتناسب مع كون شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة خضراء مستدامة.

كما أشار المحافظ لميدان عامل النظافة الجاري إنشاؤه حاليا ضمن مجموعة ميادين وذلك لإبراز قيمة ومجهودات عامل النظافة و تخليدا لدوره الهام.

وشارك المحافظ رؤساء القطاعات وعمال النظافة وجبة العشاء، وكافأهم بمبالغ مالية تحفيزا لهم.

حضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ المتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

لقاء المحافظ من عمال النظافة

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جنوب سيناء فودة لقاء ميدان عامل نظافة

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