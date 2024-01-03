من جديد.. دفاعات روسيا تعترض أهدافًا فوق بيلجورود

أعلن مسؤول روسي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافًا فوق مقاطعة بيلجورود، مؤكدًا أنه لا يوجد معلومات عن وجود خسائر حتى الآن.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن الدفاعات الجوية المضادة للطائرات أسقطت عدة أهداف جوية فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها.

وأشار جلادكوف إلى أنه لا توجد حاليًا معلومات عن أي أضرار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 17 صاروخًا من طراز أولخا فوق منطقة بيلجورود.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في روسيا باستخدام صواريخ أولخا في 2 يناير، ودمرت الدفاعات الجوية أثناء الخدمة أربعة صواريخ فوق منطقة بيلجورود".