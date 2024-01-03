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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان المريء.. تعرف عليها

سرطان المرئي
سرطان المرئي

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي، إن سرطان المرئ (Cancer of the esophagus) هو سرطان ينشأ في أنسجة المريء، وهو الأنبوب الذي يربط البلعوم بالمعدة. 

وأوضح استشارى الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يمكن تقسيم سرطان المريء إلى نوعين رئيسيين: سرطان المريء القاعدي (Adenocarcinoma) وسرطان المريء القرني (Squamous cell carcinoma).

أعراض سرطان المريء قد تتضمن:

صعوبة في البلع (خاصة عند تناول الأطعمة الصلبة).
آلام في الصدر أو الظهر.
فقدان الوزن غير المبرر.
صعوبة في الهضم والشعور بالامتلاء السريع.
ضعف الشهية والتعب.


من المهم أن يتم تشخيص سرطان المرئ في مراحله المبكرة لزيادة فرص العلاج الناجح. يتضمن تشخيص سرطان المرئ الفحوصات المختلفة مثل الفحص السريري وفحوصات الصور الطبية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتنظير الهضمي العلوي (Endoscopy). قد يتم أخذ عينات من الأنسجة (Biopsy) للتأكد من التشخيص.

إذا تم تشخيص سرطان المرئ، فإن خيارات العلاج تعتمد على مرحلة المرض وحالة المريء والعوامل الشخصية للمريض. يمكن أن تشمل خيارات العلاج الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي.

من المهم استشارة فريق طبي متخصص في حالة الإصابة بسرطان المريء لتقديم التوجيه والعلاج المناسب.

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