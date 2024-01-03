الأرجنتين تعتقل 3 سوريين ولبنانيين بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الأرجنتينية اعتقلت 3 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية بزعم تخطيطهم لتنفيذ "هجوم إرهابي".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تم القبض على الأشخاص الثلاثة في بوينس آيرس أثناء انتظارهم لشحنة 35 كيلوجراماً من اليمن.

وأضافت أن أحد الثلاثة جاء من كولومبيا وكان يحمل أيضا جوازات سفر من فنزويلا وكولومبيا.

وقالت شرطة بوينس آيرس إنها تجري حاليا تحليل محتويات الهواتف المحمولة التي تم ضبطها خلال العملية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية تقام النسخة الخامسة عشرة من ألعاب المكابيا اليهودية في مدينة بوينس آيرس. ويشهد الحدث مشاركة 4200 رياضي من الجالية اليهودية العالمية، قادمين من 22 وفداً من دول مختلفة.