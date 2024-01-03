باحثة سياسية: استهداف صالح العاروري هو جر لـ لبنان إلى الفتنة

قالت أورنيلا سكر، الباحثة السياسية، إن الهدف من استهداف صالح العاروري هو جر لبنان لفتنة وتوسيع الاشتباكات مع إسرائيل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله إن لم يرد على هذه العملية فهو رد أصلا لأن المطلوب من هذه العملية توسيع دائرة الاشتباك للتوسع أكبر من غزة، مشيرة إلى أن الحزب يدرك تماما أن المشروع يستهدفه ويستهدف حماس.

وتابعت أن العملية استهدفت أسيرا سابقا لمدة 15 عاما، في الضاحية الجنوبية لما ترمز هذه الضاحية من رمزية أمنية ولا يمكن أن يحدث أي شيء في هذا المكان إلا بمراقبة من الحزب، فإن يتم هذا الاغتيال في هذا المكان له دلالاته.