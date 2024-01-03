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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: استكمال العمل بالمرحلة الأولى لتطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية

الدكتور حمودة الجزار
الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استكمال العمل  بالمرحلة الأولي بمبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، والتي انطلقت منذ بداية العام الماضي، وتضمنت عشر وحدات ومراكز رعاية أولية وهي: المنايل بالخانكة و الترفيهى بالعبور وكفر تصفا  بكفر شكر و سنديون بقليوب وسندبيس بالقناطر الخيرية ومرصفا ببنها و مسطرد بشبرا شرق والاحراز  بشبين القناطر و برشوم بطوخ و مركز طبى عثمان بشبرا غرب.


وأشار الجزار إلى أنه تم الكشف علي 3109 مواطنا بالعيادات المسائية بتلك الوحدات خلال المبادرة ؛ تنوعت بين 462 حالة أطفال ، 277 حالة باطنة، 640 حالة نساء وتوليد ، و 745 حالة جلدية ، إلي جانب 985 حالة طوارئ والتي تعمل علي مدار 24 ساعة كما تم ضم عيادات مسائية للأسنان مؤخراً.
من جانبها أضافت الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية أنه تم إنشاء 11364 ملف عائلي خلال المبادرة ، وإحالة 136 مواطن لاستكمال العلاج والفحوصات بمستشفيات المحافظة هذا وجاري الاعدادا لضم 30 وحدة صحية ومركز طبي للمرحلة الثانية بالمبادرة.

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