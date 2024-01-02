العثور على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور فى القليوبية

عثر أهالى منطقة الأحراز فى شبين القناطر بالقليوبية على طفل حديث الولادة داخل منزل مهجور فى القرية وتم نقله للمستشفى ثم الى احدى الحضانات واخطرت الاجهزة الامنية فى مركز شرطة شبين القناطر وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى الكشف عن اهلية الطفل .



تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على طفل حديث الولاة ملفوف فى بطانية داخل منزل مهجور بمنطقة الاحراز دائرة المركز .



تم اخطار مديرية امن القليوبية فانتقلت قوة امنية وتبين ان الاهالى سمعوا صراخ يخرج من المنزل فاسرعوا ليجدوا الطفل وقاموا بنقلة للمستشفى وابلاغ مركز الشرطة التى قررت تحرير محضر وايداعة احدى الحضانات بقرية نوى دائرة المركز وتكثف الاجهزة الامنية بمركز شرطة شبين القناطر جهودها للعثور على أهله .