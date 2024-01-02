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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود مصباح الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب ، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة شيرين مصطفي عبد الشافي الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب ، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عوده خليل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ، رئيسا لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية ، وقيام الدكتورة أميرة فؤاد أنور الأستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئاسة مجلس قسم المنتجات المعدنية والحلي بالكلية ، وقيام الدكتورة ماجدة عبد الشافي محمد الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بأعمال رئاسة مجلس قسم القانون العام بالكلية.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى المنتجات المعدنية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الفنون التطبيقية

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