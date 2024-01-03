شيخ الأزهر يُثمِّن جهود مركز التطوير لجهوده في رعاية الوافدين.. تفاصيل

عُقِد في مقر مشيخة الأزهر الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التطوير الدائم والارتقاء المستمر لمنظومة الوافدين، وفي إطار متابعة فضيلته الدائبة لكل ما يخص الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف.

وخلال الاجتماع وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الشكر لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب؛ لما يبذله من جهود مستمرة ومشهودة في سبيل رعاية الطلاب الوافدين والارتقاء بهم؛ علميًّا، وفكريًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا، ورياضيًّا.

وقالت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن انعقاد اجتماع مجلس أمناء مركز التطوير برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لهو مؤشر صريح على المكانة التي يحظى بها الطلاب الوافدون في عقل فضيلة الإمام وقلبه، لافتة إلى أن دعم فضيلته المستمر هو الركيزة الأساسية في تطوير منظومة الوافدين.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا ذات الصِّلة بمنظومة الوافدين، وعددًا من القرارات التي تصبُّ في خدمتهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يُعينهم على التفرُّغ للتحصيل العلمي والبناء الفكري.

يُذكر أن مجلس أمناء مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب شُكِّل وفقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبرئاسته، وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: وكيل الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من الجهات ذات الصِّلة.