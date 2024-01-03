وزيرة إسرائيلية: 60% من الأراضي الزراعية في غزة ستصبح مناطق عازلة أمنية

قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا جاملئيل، إنه في نهاية الحرب على غزة، فأن 60 بالمائة من الأراضي الزراعية في القطاع ستصبح مناطق عازلة أمنية.

وأضافت: لن تكون هناك حكومة، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. ولن يكون هناك فرص عمل".

وفي وقت سابق، عرضت جاملئيل خلال مناقشة داخل الكنيست خريطة قطاع غزة بعد القتال حيث سيتم محاصرة السكان الذين بقوا فيه من جميع الاتجاهات.

وقالت الوزيرة الصهيونية إن سلطات الاحتلال ستقطع العلاقات مع غزة وستعمل على توسيع حدودها الأمنية إلى ما هو أبعد من المتعارف عليه.