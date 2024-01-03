مدرب تنمية ذاتية يقدم نصائح مهمة للتعامل مع التفكير الزائد.. تعرف عليها

قدم أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، عددًا من النصائح المهمة لتغيير الأفكار السلبية والتحكم في التفكير الزائد.



وقال “البهي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن الإنسان لا يمكنه أحيانًا التحكم في الأمور التي تطرأ عليه، ولكنه يمكنه التحكم في عقله لكي يستقبلها ويعامل معها بالشكل الملائم.

وأضاف أن الأفكار التي يتم تغذية العقل بها هي ما سيكون عليها الإنسان بالفعل في المستقبل، معقبًا: “أنت قادر أن تتحكم في حياتك ومتخليش الظروف تتحكم فيك”.



وأوضح مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة أنه لتجنب التفكير الزائد يجب على الشخص عدم ترك نفسه للفراغ، متابعًا: “اشغل نفسك باستمرار”.