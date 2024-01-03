جانتس: مكالمتي مع ماكرون جاءت حول التصعيد الحاصل في لبنان

ذكر عضو مجلس وزراء الحرب في كيان الاحتلال الصهيوني بيني جانتس أن مكالمته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت حول التصعيد الحاصل مع لبنان، وفق ما ذكرت صحف عبرية.



وقال جانتس إن مكالمته مع ماكرون دارت حول المراحل المستقبلية للحرب في غزة وضرورة بذل جهد دبلوماسي دولي في لبنان.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى تجنب التصعيد “خاصة في لبنان” في أعقاب الغارة المنسوبة إلى إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل نائب زعيم حركة حماس في بيروت، حسبما ذكر قصر الإليزيه.

وقال ماكرون، الذي تحدث هاتفيا مع الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، إنه "من الضروري تجنب أي موقف تصعيدي، خاصة في لبنان".

وذكر ماكرون أن فرنسا ستواصل نقل هذه الرسائل إلى جميع اللاعبين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

