ممثلة شهيرة تتعرض لحادث سير قاتل في أول أيام العام الجديد

نشرت عائلة الممثلة الأمريكية الشهيرة كاري بيرنانز، صورًا مرعبة لإصاباتها بعد تعرضها لحادث سيارة مروع في بداية يوم رأس السنة الجديدة.

بحسب صحيفة "ديلي ستار" كان بيرنانز واحدًا فقط من بين تسعة أشخاص أصيبوا بعد أن بدت سيارة وكأنها تصطدم بممر المشاة وتحطمت في وسط مدينة نيويورك في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين (1 يناير).

فيما أبقت الشرطة عائلة كاري على علم بالتحقيقات الجارية.

وفي حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، دخل سائق سيارة مرسيدس سوداء في جدال مع شخص ما أثناء تواجده في منطقة مانهاتن بالمدينة.

وبعد ركوب السيارة، حاول الابتعاد عن المنطقة، لكنه صدم بعد ذلك سبعة من المارة، بالإضافة إلى ضابط شرطة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وصل الضباط إلى مكان الحادث لإيقاف السائق عندما بدأ الرجل، الذي كشفت الشرطة أنه يبلغ من العمر 44 عامًا، بقيادة السيارة على الجانب الخطأ من الطريق، وبعد أن طاردته الشرطة، صعد على المسار، واصطدم بالمشاة - بما في ذلك بيرنانز - أثناء قيامه بذلك.