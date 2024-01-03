صحة المرأة وعلاقتها بالزيادة السكانية.. ندوة وقافلة طبية بقرية أم الرخم بمطروح

نظمت وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح ندوة بقرية أم الرخم التابعة للمركز بعنوان " صحة المرأة وأهمية وسائل تنظيم الأسرة ... وعلاقتها بالزيادة السكانية " ، لتثقيف الفتيات وسيدات القرية ، والتوعية بقضايا المجتمع والأسرة بالتعاون مع التثقيف الصحي .

وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة إن الندوة بالتعاون مع التثقيف الصحي ركزت علي جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الإنجابية، والحرص على حقوقها ، لينعكس ذلك علي تعظيم وسائل تنظيم الأسرة للحد من الزيارة السكانية ، لكي يشعر المواطن بالتنمية في قطاعات الصحة والتعليم وكافة القطاعات الخدمية.

و أشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بأن الندوة التثقيفية بالقافلة الطبية المجانية بقرية أم الرخم ، استعرضت مبادرات الدولة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت 28 مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية ، وغيرها من المبادرات الرئاسية.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة بناء جيل يتمتع بالصحة الجيدة من الفتيات المقبلات على الزواج ، من خلال تنظيم الأسرة والتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية ، وكيفية التخطيط للحياة الزوجية وخاصة الانجاب في حدود إمكانيات الأسرة ، لضمان خروج جيل من أبنائنا صحي وقادر على العطاء وبناء المستقبل.

وقد قامت القافلة الطبية بالكشف الطبي المجاني علي أهالي قرية أم الرخم غرب مدينة مرسي مطروح والتي استفاد منها 292 مواطن في تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية» بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي احمد محمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح .



وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام وحدة السكان بالمدينة بتنظيم الندوة بهدف

الحفاظ على صحة المرأة انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظ مطروح وبتعليمات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة .