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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 22 ألف شهيد

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22 ألفا و313 شهيدا إضافة إلى 57 ألفا و296 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيدا إضافة إلى 261 إصابة خلال ال  24 ساعة الماضية.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت عدة مداهمات اعتقلت خلالها 18 فلسطينيا في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية.

وادعت وسائل الإعلام العبرية أنه خلال المداهمات، هاجمت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مسلحين فلسطينيين، زعمت أنهم قاموا بإلقاء متفجرات على قوات الاحتلال، وتم اكتشاف إصابات بينما لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه حتى الآن، ومنذ بداية الحرب على غزة، تم اعتقال أكثر من 2570 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، منهم حوالي 1300 مرتبط بحركة حماس.

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