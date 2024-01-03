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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2570 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت عدة مداهمات اعتقلت خلالها 18 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

 

وادعت وسائل الإعلام العبرية أنه خلال المداهمات، هاجمت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مسلحين فلسطينيين، زعمت أنهم قاموا بإلقاء متفجرات على قوات الاحتلال، وتم اكتشاف إصابات بينما لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.

 

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه حتى الآن، ومنذ بداية الحرب على غزة، تم اعتقال أكثر من 2570 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، منهم حوالي 1300 مرتبط بحركة حماس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات الضفة الغربية حركة حماس اعتقال أكثر من 2570 فلسطينيا الحرب على غزة

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