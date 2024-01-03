الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان 7 مناطق في غزة بإخلاء منازلهم فورا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنشر منشورات تدعو سكان 7 أحياء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وعلى جانب آخر، علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، على تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية يلا غاملئيل بشأن تهجير الفلسطينيين.

جريمة تهجير الشعب

وقالت حركة الجهاد الإسلامي ، في بيان لها عبر حسابها على تليجرام، إن السعي إلى تهجير شعب من أرضه هو جريمة حرب، وكل حكومة تشارك في مباحثات كهذه هي شريكة في جريمة الحرب.

وأضافت الجهاد الإسلامي: "المشكلة الأساسية ليست قطاع غزة وشعبها المتسمك بأرضه، كما زعمت الوزيرة الحاقدة، بل هو الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته وحصاره ومساعيه المستمرة في سرقة الشعوب ونشر الموت والحروب والدمار".