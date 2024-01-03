أبو نسب ينافس على صدارة أعلى إيرادات في السعودية وتراجع كارت شحن

تمكن فيلم “أبو نسب” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في سينمات المملكة العربية السعودية ، لهذا الأسبوع.

واحتل فيلم أبو نسب المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات اسبوعيا في المملكة العربية السعودية ، فيما احتفظ الفيلم السعودي مندوب الليل بصدارة الشباك للاسبوع الثالث علي التوالي ، بينما تراجع فيلم كارت شحن للمركز السابع .

فيلم أبو نسب

فيلم " أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.