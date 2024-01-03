برلماني: تعديلات "الأراضي الصحراوية" يستهدف منع التعارض مع قانون الاستثمار

أكد النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضى الصحراوية المعروضة على البرلمان، فى جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الأراضى الصحراوية.

وقال الجاحر، مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعا، الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.

وأضاف عضو مجلس النواب، نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.

وأشار النائب يونس الجاحر، إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمر منته، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية .