عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بالعياط

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر  800 مم بمركز ومدينة العياط، والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم، الأربعاء، أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان.

وتسبب ذلك فى انقطاع مياه الشرب عن قرى “بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبو العباس، جرزا، كفر جزا، طهما، السعودية، عزبة أبوحمد”.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع. 

وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 (المريوطية - كفر طرخان) والحفاظ على الانسيابية المرورية.

IMG-20240103-WA0007
IMG-20240103-WA0007
IMG-20240103-WA0006
IMG-20240103-WA0006
IMG-20240103-WA0005
IMG-20240103-WA0005
IMG-20240103-WA0004
IMG-20240103-WA0004
IMG-20240103-WA0003
IMG-20240103-WA0003
أحمد راشد محافظ الجيزة إعادة ضخ المياه اصلاح كسر الحركة المرورية الصرف الصحي بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انقطاع مياه الشرب خط مياه الشرب رئيس مركز ومدينة العياط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ضخ المياه محافظ الجيزة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك

موضوعات متعلقة

كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بمنطقة العياط.. تعرف على القرى المتضررة

الجيزة: دعم منظومة التعامل مع الأمطار بـ20 سيارة شفاط جديدة

الجمعة .. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بأبو النمرس| تعرف عليها

تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالهرم

قطع المياه عن عدة مناطق بالطالبية والهرم لصيانة خط الطرد بمحطة ترسا

الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 19 مركزاً تكنولوجيا لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

القصة الكاملة لسقوط كمرة خرسانية أثناء تركيبها بمحور كمال عامر|شاهد

ترشيحاتنا

النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»|صور

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ

مصدر مصري رفيع المستوى: لا غنى عن وساطة مصر في أزمة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ