محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه بالعياط

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر 800 مم بمركز ومدينة العياط، والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم، الأربعاء، أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان.

وتسبب ذلك فى انقطاع مياه الشرب عن قرى “بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبو العباس، جرزا، كفر جزا، طهما، السعودية، عزبة أبوحمد”.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع.

وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 (المريوطية - كفر طرخان) والحفاظ على الانسيابية المرورية.

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