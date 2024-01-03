عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل صالة المبارزة

خلال الجولة
خلال الجولة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التربية الرياضية استقبلت العام الجامعي الحالي 2023-2024 أكبر دفعاتها، حيث التحق بها 600 طالب وطالبة، ليصبح عدد طلابها بجميع المستويات الدراسية 1753 طالبا وطالبة.

إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وكشف " مندور" عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم داخل صالة المبارزة على مساحة 280 متر مسطح ، والموقع العام على مساحة 3500 متر مسطح، والملاعب المفتوحة، والمسجد بكلية التربية الرياضية، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية، مؤكداً أنه يجري العمل لتجهيز 12 ملعب مفتوح ل 6 ألعاب رياضية.

وفي ذلك السياق - قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يُرافقه الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بها بتفقد المبنى التعليمي الذي تتم به أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل.

كما شملت أعمال التطوير - رفع كفاءة الدور الأول وإزالة نصف الدور الأخير على مساحة 2800 متر مسطح.

وهذا وعرض الدكتور ماجد العزازي لما تم من أعمال تطوير ورفع الكفاءة في صالة المبارزة، والملاعب المفتوحة والموقع العام، بالإضافة إلى تجديد المسجد.

هذا وقد سبق الانتهاء الكامل من تطوير مبنى كلية التربية الرياضية بالكامل، والذي شمل الدور الأول ويضم صالتين للألعاب الفردية من منازلات، جودو، كاراتيه، مصارعة، تايكوندو وغيرها، كما يضم الدور الثاني قاعتين للمناقشات ومدرج لطلاب الدراسات العليا ، بالإضافة إلى صالة تمرينات وتعبير إيقاعي، وجمباز كما يضم الدور الثاني مكاتب إدارية ومرافق على أعلى مستوى .

هذا وتستغرق عملية التطوير ما بين شهرين ونصف إلى ستة أشهر تحت  إشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق العمل الذي يشمل المهندس مجدي سيد النخيلي، والمهندسة هبه محمد السيد، المهندسة إيمان جمال جمعه، والأستاذ خليل فاروق والأستاذ محمد خطاب.

IMG-20240103-WA0006
IMG-20240103-WA0006
IMG-20240103-WA0004
IMG-20240103-WA0004
IMG-20240103-WA0005
IMG-20240103-WA0005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها.. ردده وأنت في سريرك

ترشيحاتنا

النقل: تقدم أعمال مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكي-العاشر من رمضان-بلبيس»|صور

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

لأول مرة منذ 70 عاما.. بدء أطول إضراب للأطباء في بريطانيا

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد| صور

اللواء محمد إبراهيم الدويري: التحرك المصري تجاه غزة اتسم بثبات المحددات والمبادئ

مصدر مصري رفيع المستوى: لا غنى عن وساطة مصر في أزمة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ