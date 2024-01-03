رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال التطوير داخل صالة المبارزة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التربية الرياضية استقبلت العام الجامعي الحالي 2023-2024 أكبر دفعاتها، حيث التحق بها 600 طالب وطالبة، ليصبح عدد طلابها بجميع المستويات الدراسية 1753 طالبا وطالبة.

وكشف " مندور" عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم داخل صالة المبارزة على مساحة 280 متر مسطح ، والموقع العام على مساحة 3500 متر مسطح، والملاعب المفتوحة، والمسجد بكلية التربية الرياضية، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال التطوير بالكلية، مؤكداً أنه يجري العمل لتجهيز 12 ملعب مفتوح ل 6 ألعاب رياضية.

وفي ذلك السياق - قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يُرافقه الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بها بتفقد المبنى التعليمي الذي تتم به أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل.



كما شملت أعمال التطوير - رفع كفاءة الدور الأول وإزالة نصف الدور الأخير على مساحة 2800 متر مسطح.

وهذا وعرض الدكتور ماجد العزازي لما تم من أعمال تطوير ورفع الكفاءة في صالة المبارزة، والملاعب المفتوحة والموقع العام، بالإضافة إلى تجديد المسجد.

هذا وقد سبق الانتهاء الكامل من تطوير مبنى كلية التربية الرياضية بالكامل، والذي شمل الدور الأول ويضم صالتين للألعاب الفردية من منازلات، جودو، كاراتيه، مصارعة، تايكوندو وغيرها، كما يضم الدور الثاني قاعتين للمناقشات ومدرج لطلاب الدراسات العليا ، بالإضافة إلى صالة تمرينات وتعبير إيقاعي، وجمباز كما يضم الدور الثاني مكاتب إدارية ومرافق على أعلى مستوى .

هذا وتستغرق عملية التطوير ما بين شهرين ونصف إلى ستة أشهر تحت إشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق العمل الذي يشمل المهندس مجدي سيد النخيلي، والمهندسة هبه محمد السيد، المهندسة إيمان جمال جمعه، والأستاذ خليل فاروق والأستاذ محمد خطاب.

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